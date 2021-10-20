Son dakika haber... Denizli'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üst aramalarından 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen biri yabancı uyruklu iki şüpheli, gözaltına alındı.
PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üst aramalarından 50 gram Sentetik Uyuşturucu ele geçirilen biri yabancı uyruklu iki şüpheli, gözaltına alındı.
Süleyman Demirel Caddesi üzerinde devriye gezen motosikletli polis ekipleri, şüphelendikleri yabancı uyruklu C.D. ile A.K.'nin üstünü aradı. Yapılan aramada 50 gram metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.
AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri