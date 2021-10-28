Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar" programına katıldı (7) - Haberler
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar" programına katıldı (7)

AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ATO Congresium'da düzenlenen "Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar" programı İstiklal Marşı'nın okunması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ATO Congresium'da...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

ATO Congresium'da düzenlenen "Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar" programı

İstiklal Marşı'nın okunması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen "Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar" programına katıldı.

(7)

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar programına katıldı (7)

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar programına katıldı (7)

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar programına katıldı (7)

AA / Fatih Başaran - Son Dakika Haberleri
MSB'den nostaljik paylaşım

MSB'den nostaljik paylaşım

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

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