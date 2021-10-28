Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar" programına katıldı (7)
AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ATO Congresium'da düzenlenen "Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar" programı İstiklal Marşı'nın okunması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ATO Congresium'da...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
ATO Congresium'da düzenlenen "Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar" programı
İstiklal Marşı'nın okunması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen "Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar" programına katıldı.
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