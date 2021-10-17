Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birçok anket şirketi bu işin ticaretini yapar hale geldi.
AA / Salih Bilici - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birçok anket şirketi bu işin ticaretini yapar hale geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birçok anket şirketi bu işin ticaretini yapar hale geldi. Çalıştıkları partinin beklentilerine göre de ortaya sonuçlar çıkardılar."
AA / Salih Bilici - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (F-16 talebi) "1 milyar 400 milyon dolar F35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. ve bu ödemeler karşısında ABD'nin...
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