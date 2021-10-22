Son dakika haber: Bolu'da üniversite öğrencileri terörle mücadele konusunda bilgilendirildi - Haberler
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Son dakika haber: Bolu'da üniversite öğrencileri terörle mücadele konusunda bilgilendirildi

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Bolu'da üniversite öğrencileri terörle mücadele konusunda bilgilendirildi

Son dakika haberler: Bolu'da polis ekipleri, üniversite öğrencilerini terörle mücadele konusunda bilgilendirdi.

BOLU (AA) - Bolu'da polis ekipleri, üniversite öğrencilerini terörle mücadele konusunda bilgilendirdi.

Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine (BAİBÜ) yeni başlayan öğrencilerin terörle mücadele konusunda bilgilendirilmesi amacıyla üniversite yerleşkesinde stant kurdu.

Öğrencilere terörle mücadele konusunda bilgi aktaran ekipler, şüpheli durumlarda kendileriyle iletişime geçmelerini istedi.

Standı ziyaret eden öğrencilere hediye veren ve ikramlarda bulunan ekipler, polis teşkilatı olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri de öğrencileri, aile içi şiddet konusunda bilgilendirdi.

Öğrencilere KADES uygulaması hakkında da detaylı bilgi verildi.

Son dakika haber: Bolu'da üniversite öğrencileri terörle mücadele konusunda bilgilendirildi

Son dakika haber: Bolu'da üniversite öğrencileri terörle mücadele konusunda bilgilendirildi

Son dakika haber: Bolu'da üniversite öğrencileri terörle mücadele konusunda bilgilendirildi

Son dakika haber: Bolu'da üniversite öğrencileri terörle mücadele konusunda bilgilendirildi

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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