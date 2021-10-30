Son dakika haber! Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından - Nihat Tazearslan/Ceyhun Kazancı
Son dakika haberleri: Atakaş Hatayspor Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan'ın konuşması Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın konuşması HATAY - Atakaş Hatayspor Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan ve Beşiktaş Futbol A.Ş.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Atakaş Hatayspor Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan'ın konuşması
Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın konuşması HATAY - Atakaş Hatayspor Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan ve Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Atakaş Hatayspor-Beşiktaş karşılaşması sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.