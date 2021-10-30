Son dakika haber! Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından - Nihat Tazearslan/Ceyhun Kazancı - Haberler
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Son dakika haber! Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından - Nihat Tazearslan/Ceyhun Kazancı

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Atakaş Hatayspor Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan'ın konuşması Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın konuşması HATAY - Atakaş Hatayspor Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan ve Beşiktaş Futbol A.Ş.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Atakaş Hatayspor Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan'ın konuşması

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın konuşması HATAY - Atakaş Hatayspor Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan ve Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Atakaş Hatayspor-Beşiktaş karşılaşması sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Son dakika haber! Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından - Nihat Tazearslan/Ceyhun Kazancı

Son dakika haber! Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından - Nihat Tazearslan/Ceyhun Kazancı

Son dakika haber! Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından - Nihat Tazearslan/Ceyhun Kazancı

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
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