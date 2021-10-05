Antalya'da otel odasında şüpheli ölüm! Haber alamayan arkadaşları buldu - Haberler
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Antalya'da otel odasında şüpheli ölüm! Haber alamayan arkadaşları buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da otel odasında şüpheli ölüm! Haber alamayan arkadaşları buldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde konaklayan Kadir Algür isimli genç, akşamdan beri kendisinden haber alamayan arkadaşları tarafından ölü bulundu.

Antalya'da arkadaşlarıyla birlikte otelde konaklayan 27 yaşındaki Kadir Algür isimli genç, odasında şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Olayın aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

HABER ALAMAYAN ARKADAŞLARI BULDU

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 91 Sokak'taki otelde kalan 27 yaşındaki Kadir Algür'den diğer odalarda konaklayan arkadaşları haber alamadı. Odaya gelen arkadaşları Algür'ün hareketsiz olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ

Otele gelen sağlık ekipleri Algür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kadir Algür'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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