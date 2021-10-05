Antalya'da otel odasında şüpheli ölüm! Haber alamayan arkadaşları buldu

Antalya'da arkadaşlarıyla birlikte otelde konaklayan 27 yaşındaki Kadir Algür isimli genç, odasında şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Olayın aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

HABER ALAMAYAN ARKADAŞLARI BULDU

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 91 Sokak'taki otelde kalan 27 yaşındaki Kadir Algür'den diğer odalarda konaklayan arkadaşları haber alamadı. Odaya gelen arkadaşları Algür'ün hareketsiz olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ

Otele gelen sağlık ekipleri Algür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kadir Algür'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri