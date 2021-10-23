Son dakika haber! Antalya'da 3 aracın karıştığı kaza sonrası beddua tartışması

ANTALYA'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi hafif yaralandı. Kazanın ardından bir kadın, kendilerine çarptığını iddia ettiği otomobildeki erkeğe, "Kesin içki içmişsinizdir. Zıkkımın kökünü içesiniz" deyince tartışma çıktı. Polis, tarafları güçlükle sakinleştirdi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Konyaaltı Caddesi'nde meydana geldi. Konyaaltı Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı yönüne giden Ersin Çataldaş yönetimindeki 07 ABB 274 plakalı otomobil ile aynı yöne giden Sezai Demirel yönetimindeki 07 ASG 265 plakalı otomobil çarpıştı. Çataldaş'ın kullandığı otomobil, savrulup sinyalizasyon direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek Leyla Öztunç yönetimindeki 77 DY 542 plakalı otomobile çarparak takla attı.

İşlemlerin ardından kaza yapan otomobillerin çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.