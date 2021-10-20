Ankara'da MTA yerleşkesindeki doğal gaz vanasında art arda patlama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da MTA yerleşkesindeki doğal gaz vanasında art arda patlama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ankara'da MTA yerleşkesindeki doğal gaz vanasında art arda patlama

Ankara'da MTA yerleşkesindeki doğal gaz vanasında art arda patlamaANKARA'da, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yerleşkesinde doğal gaz vanasında art arda 2 büyük patlama meydana geldi.

ÇANKAYA, ANKARA (DHA) - Ankara'da MTA yerleşkesindeki doğal gaz vanasında art arda patlama

ANKARA'da, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yerleşkesinde doğal gaz vanasında art arda 2 büyük patlama meydana geldi. Can kaybı olmazken, patlama sonrası çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan MTA Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki doğal gaz vanasında, saat 09.50'de patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Çevrede panik yaşanırken, dakikalar sonra ikinci patlama oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Eskişehir yolunun kenarındaki patlama nedeniyle ulaşım, kontrollü sağlandı. Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

MTA'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan MTA Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, patlamanın doğal gaz vanasında meydana geldiği belirtilerek, "Kurum girişindeki doğalgaz vanamızda patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır, müdahale devam etmekte olup kontrol altına alınmıştır" denildi.

Görüntü dökümü

-Patlama anından genel ve detaylar

Fatih POYRAZ- Buğra OLAÇ/ ANKARA, -


Ankara'da MTA yerleşkesindeki doğal gaz vanasında art arda patlama

Ankara'da MTA yerleşkesindeki doğal gaz vanasında art arda patlama

Ankara'da MTA yerleşkesindeki doğal gaz vanasında art arda patlama

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! MTA Yerleşkesinde patlama (4)

Son dakika haber! MTA Yerleşkesinde patlama (4)

 MTA Yerleşkesinde patlama oldu

MTA Yerleşkesinde patlama oldu

 Yanardağ patlamaya başladı! Bölgede kırmızı alarm verildi, lavlar binaları tehdit ediyor

Yanardağ patlamaya başladı! Bölgede kırmızı alarm verildi, lavlar binaları tehdit ediyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title