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Son dakika haber: Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerinden "gece köftesi" tescillendi

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerinden

Son dakika habere göre Afyonkarahisar Belediyesi, coğrafi işaret tescili için başvuruda bulunduğu göce köftesinin tescil belgesini aldı.

Afyonkarahisar Belediyesi, coğrafi işaret tescili için başvuruda bulunduğu göce köftesinin tescil belgesini aldı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, gece köftesinin başvuru ve onay süreçleri tamamlanarak Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescil belgesi verildiğini belirtti.

Afyonkarahisar'ın bugüne kadar 23 ürününün tescil edildiğini belirten Zeybek, tescil sırasında bekleyen 11 ürününün olduğunu ifade etti.

Afyonkarahisar'ı Türkiye'ye ve dünyaya bir gastronomi şehri olarak tanıtmaya devam edeceklerini vurgulayan Zeybek, şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar, tarihin, mermerin, termalin ve lezzetin başkenti olan bir şehir. UNESCO tarafından gastronomi alanında dünyanın 36'ıncı, ülkemizin üçüncü tescilli şehriyiz. Şehrin lezzetlerinden göce köftesinin tescil belgesini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı olsun."

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri
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