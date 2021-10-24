Son dakika haber: ABD'li aktör Baldwin film setinde kullandığı silahı ateşledi: Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins öldü, Yönetmen Joel Souza yaralandı - Olayın ardından... - Haberler
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Son dakika haber: ABD'li aktör Baldwin film setinde kullandığı silahı ateşledi: Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins öldü, Yönetmen Joel Souza yaralandı - Olayın ardından...

AA / Mostafa Bassim Adly - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Film setinden görüntü Film setinin önüne bırakılan çiçek ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu set ekibinden 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Film setinden görüntü

Film setinin önüne bırakılan çiçek

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu set ekibinden 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Baldwin'in bir sahnenin çekiminde kullandığı kurusıkı silahı ateşlemesi sonucunda 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins ve 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza vuruldu. Olayın ardından film setine çiçekler bırakıldı.

Son dakika haber: ABD'li aktör Baldwin film setinde kullandığı silahı ateşledi: Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins öldü, Yönetmen Joel Souza yaralandı - Olayın ardından...

Son dakika haber: ABD'li aktör Baldwin film setinde kullandığı silahı ateşledi: Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins öldü, Yönetmen Joel Souza yaralandı - Olayın ardından...

Son dakika haber: ABD'li aktör Baldwin film setinde kullandığı silahı ateşledi: Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins öldü, Yönetmen Joel Souza yaralandı - Olayın ardından...

Son dakika haber: ABD'li aktör Baldwin film setinde kullandığı silahı ateşledi: Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins öldü, Yönetmen Joel Souza yaralandı - Olayın ardından...
AA / Mostafa Bassim Adly - Son Dakika Haberleri
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