Son dakika haber: ABD'li aktör Baldwin film setinde kullandığı silahı ateşledi: Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins öldü, Yönetmen Joel Souza yaralandı - Olayın ardından...
AA / Mostafa Bassim Adly - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Film setinden görüntü Film setinin önüne bırakılan çiçek ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu set ekibinden 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Film setinden görüntü
Film setinin önüne bırakılan çiçek
ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu set ekibinden 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Baldwin'in bir sahnenin çekiminde kullandığı kurusıkı silahı ateşlemesi sonucunda 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins ve 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza vuruldu. Olayın ardından film setine çiçekler bırakıldı.