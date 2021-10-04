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Son dakika haber | 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde HAYDİ Polislerinden Anlamlı Etkinlik

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Son dakika haber | 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde HAYDİ Polislerinden Anlamlı Etkinlik

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mikail BIYIKLI / İSTANBUL Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri Ümraniye Ahmet Cevdet Paşa İlkokulu'nda 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanları Günü etkinlik kapsamında çocuklarla bir araya geldi.

İSTANBUL (DHA) - Mikail BIYIKLI/ İSTANBUL Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri Ümraniye Ahmet Cevdet Paşa İlkokulu'nda 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanları Günü etkinlik kapsamında çocuklarla bir araya geldi. Etkinlikte pamuk ve prenses isimli iki kedi çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

İstanbul Ümraniye Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Bağlı Ahmet Cevdet Paşa İlkokulu'nda Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayde ekipleri 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde ilkokul öğrencileriyle buluştu. Etkinlikte çocuklara hayvan sevgisi anlatıldı, sokak hayvanlarına korku fobisi olan öğrencilerin korkularını aşmaları için etkinliğe getirilen kedilerle korkularını aşılmaya çalışıldı. Etkinlik için okula getirilen pamuk ve prenses isimli iki kedi çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı. Etkinlik kapsamında Öğrencilere '"Hayvan Koruma Gönüllüsü" yaka kartları dağıtıldı.


Son dakika haber | 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde HAYDİ Polislerinden Anlamlı Etkinlik

Son dakika haber | 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde HAYDİ Polislerinden Anlamlı Etkinlik

Son dakika haber | 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde HAYDİ Polislerinden Anlamlı Etkinlik

Son dakika haber | 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde HAYDİ Polislerinden Anlamlı Etkinlik

Son dakika haber | 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde HAYDİ Polislerinden Anlamlı Etkinlik

Son dakika haber | 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde HAYDİ Polislerinden Anlamlı Etkinlik

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