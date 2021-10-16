Son dakika haber: 12 YAŞINDAKİ YEĞENİNİ UYURKEN KALBİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜREN AMCA TUTUKLANDI - Haberler
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Son dakika haber: 12 YAŞINDAKİ YEĞENİNİ UYURKEN KALBİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜREN AMCA TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: YALOVA'da, aynı odada uyuyan yeğeni 12 yaşındaki Erdem Sami Şençiçek'i kalbinden bıçaklayarak öldüren, şizofreni hastası olduğu öne sürülen Fuat Şençiçek (36) tutuklandı.

YALOVA (DHA) - YALOVA'da, aynı odada uyuyan yeğeni 12 yaşındaki Erdem Sami Şençiçek'i kalbinden bıçaklayarak öldüren, Şizofreni hastası olduğu öne sürülen Fuat Şençiçek (36) tutuklandı.

Olay, dün sabaha karşı, Dere Mahallesi Kurtulmuş Caddesi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası Fuat Şençiçek, aynı odada kalan iki yeğeninden 6'ncı sınıf öğrencisi Erdem Sami Şençiçek'i uykusunda kalbinden bıçakladı, ardından da kendisini yaraladı. Sesleri duyan Sami Şençiçek, odaya girdiğinde torunu ve oğlunu kanlar içinde görünce şoka girdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Erdem Sami Şençiçek, yolda yaşamını yitirdi. Özel bir hastanede tedavisi yapılan Fuat Şençiçek ise polis tarafından gözaltına alındı.

'TEDAVİYİ REDDETTİ, İLAÇLARINI BIRAKTI'

Torunun ölüm haberini alınca gözyaşlarını tutamayan Sami Şençiçek, eşinden boşandıktan sonra yeniden evlenen oğlu Fatih Şençiçek'in alt katta oturduğunu, torunları Erdem Sami ile Deniz'in (14) kendisiyle yaşadığını söyledi. Diğer büyük torunu Onur Arda'nın ise amcası Fuat ile anlaşamadığı için bir süredir babasının yanında kaldığını ifade eden Sami Şençiçek, Oğlum Fuat'ın, psikolojik sorunları vardı. Hastaydı. Tedaviyi kabul etmiyordu. Kullanması gereken ilaçları ise bırakmıştı. Bizimle kalan yeğenlerini ise çok seviyordu. Gece, bağırma ve gürültü sesleriyle uyanıp odaya girdiğimde hem torunumu hem de oğlumu kanlar içinde buldum. Şok oldum. Oğlumun, torunuma neden saldırdığını bilmiyorum dedi.

TUTUKLANDI

Fuat Şençiçek, emniyetteki işlemlerinin ardından dün, 'Adam öldürmek' suçundan adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilişi sırasında kendisini görüntüleyen haber cilere önce yeğenini öldürmediğini söyleyen Fuat Şençiçek, ardından Cinayeti ben işledim ama istismarı ben yapmadım. Kadir yaptı dedi. Savcılık ve mahkemede çelişkili ifadeler veren Fuat Şengezer, tutuklanarak cezaevine kondu.

Bu arada, Erdem Sami Şençiçek'in bugün Yalova'da toprağa verileceği belirtildi.

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE

HABER Özgür YILDIZYALOVA, (DHA)-

Son dakika haber: 12 YAŞINDAKİ YEĞENİNİ UYURKEN KALBİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜREN AMCA TUTUKLANDI

Son dakika haber: 12 YAŞINDAKİ YEĞENİNİ UYURKEN KALBİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜREN AMCA TUTUKLANDI

Son dakika haber: 12 YAŞINDAKİ YEĞENİNİ UYURKEN KALBİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜREN AMCA TUTUKLANDI

Son dakika haber: 12 YAŞINDAKİ YEĞENİNİ UYURKEN KALBİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜREN AMCA TUTUKLANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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