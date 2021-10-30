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Son dakika haber: 11 yaşındaki Suriyeli Muhammed, gecekonduda ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... 11 yaşındaki Suriyeli Muhammed, gecekonduda ölü bulunduANKARA'nın Altındağ ilçesinde, 2 gün önce kaybolan Suriye uyruklu Muhammed Hattabi (11), boş bir gecekondunun içinde başı taşla ezilerek öldürülmüş halde bulundu.

ALTINDAĞ, ANKARA (DHA) - 11 yaşındaki Suriyeli Muhammed, gecekonduda ölü bulundu

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, 2 gün önce kaybolan Suriye uyruklu Muhammed Hattabi (11), boş bir gecekondunun içinde başı taşla ezilerek öldürülmüş halde bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Alemdağ Mahallesi 917'nci Sokak'ta bulunan metruk gecekonduda meydana geldi. Gecekonduda bir erkek çocuğun hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı konrolde hareketsiz yatan çocuğun başının taşla ezilerek, öldürüldüğü belirlendi. Yapılan incelemede cesedin üzerinden cüzdan ve kimlik çıkmadı. Polis ekipleri, daha önce kayıp bildiriminde bulunan Suriye uyruklu bir aileyi olay yerine getirdi. Cesedin başına gelen karı- koca, çocuğun, kaybolan oğulları Muhammed Hattabi olduğunu teşhis etti. Muhammed Hattabi'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

GASBEDİLMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Suriye uyruklu bir şüpheliyi gözaltına aldı. Henüz kimliği açıklanmayan şüphelinin, Muhammed Hattabi'yi gasbetmek için metruk gecekonduya soktuğu, küçük çocuğun direnç göstermesi üzerine de başına taşla vurarak öldürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika haber: 11 yaşındaki Suriyeli Muhammed, gecekonduda ölü bulundu

Son dakika haber: 11 yaşındaki Suriyeli Muhammed, gecekonduda ölü bulundu

Son dakika haber: 11 yaşındaki Suriyeli Muhammed, gecekonduda ölü bulundu

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