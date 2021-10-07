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Son dakika gündem: Yamaçtan yuvarlanıp düştüğü yerde mahsur kalan engelliyi polis kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Yamaçtan yuvarlanıp düştüğü yerde mahsur kalan engelliyi polis kurtardı

Gelen son dakika haberine göre BURSA'da, yamaçtan inerken 40 metreden yuvarlanıp, mahsur kalan engelli Ahmet Karabulut (42), telefonla yardım istediği polis ekiplerince kurtarıldı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da, yamaçtan inerken 40 metreden yuvarlanıp, mahsur kalan engelli Ahmet Karabulut (42), telefonla yardım istediği polis ekiplerince kurtarıldı.

İnegöl'de sabah saatlerinde evinden çıkan engelli Ahmet Karabulut, Boğazköy Barajı mevkisine gelince yolunu kaybetti. Yamaçtan inerken dengesini kaybeden Karabulut, 40 metre yükseklikten yuvarlandı. Taşa tutunarak duran Karabulut, telefonundan emniyeti arayıp, yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, dikenli otların arasında kalan Karabulut'un yürümesi için çevredeki molozları dikenlerin üzerine atıp, yol açtı. Polisin yardımıyla kurtarılan Karabulut, ekiplere teşekkür etti. Sağlık durumu iyi olan Karabulut, ekip aracıyla evine bırakıldı.


Son dakika gündem: Yamaçtan yuvarlanıp düştüğü yerde mahsur kalan engelliyi polis kurtardı

Son dakika gündem: Yamaçtan yuvarlanıp düştüğü yerde mahsur kalan engelliyi polis kurtardı

Son dakika gündem: Yamaçtan yuvarlanıp düştüğü yerde mahsur kalan engelliyi polis kurtardı

Son dakika gündem: Yamaçtan yuvarlanıp düştüğü yerde mahsur kalan engelliyi polis kurtardı

Son dakika gündem: Yamaçtan yuvarlanıp düştüğü yerde mahsur kalan engelliyi polis kurtardı

Son dakika gündem: Yamaçtan yuvarlanıp düştüğü yerde mahsur kalan engelliyi polis kurtardı

Son dakika gündem: Yamaçtan yuvarlanıp düştüğü yerde mahsur kalan engelliyi polis kurtardı

Son dakika gündem: Yamaçtan yuvarlanıp düştüğü yerde mahsur kalan engelliyi polis kurtardı

Son dakika gündem: Yamaçtan yuvarlanıp düştüğü yerde mahsur kalan engelliyi polis kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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