Son dakika gündem: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika haberler: Malatya'da düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ile kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ile kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Battalgazi ilçesinde uyuşturucu madde ve sigara kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, 4 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 5700 paket kaçak sigara, 15 bin 500 makaron, 27 bin 255 sigara sarma kağıdı, 55 kilogram kıyılmış tütün, 5 kilogram nargile tütünü, 410 sahte bandrol etiketi, 3 sigara dolum etiketi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Necmettin Erbakan
Magazin Edis Seda Sayan Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Serdar Aziz Caner Erkin Aykut Kocaman Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika gündem: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 10:37:54. #1.13#