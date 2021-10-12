Son dakika gündem: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ile kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Battalgazi ilçesinde uyuşturucu madde ve sigara kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, 4 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 5700 paket kaçak sigara, 15 bin 500 makaron, 27 bin 255 sigara sarma kağıdı, 55 kilogram kıyılmış tütün, 5 kilogram nargile tütünü, 410 sahte bandrol etiketi, 3 sigara dolum etiketi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.