Son dakika gündem: 'Kusursuz kulak' Bager, Cumhurbaşkanı Erdoğan için çaldı

MUŞ (DHA) - MUŞ'ta, doğuştan görme engelli ve kusursuz kulağa sahip Bager Çalışçı (9), cep telefonu üzerinden görüştürüldüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ' Gesi Bağları' ve 'Burası Muş'tur' türkülerini piyano ile çaldı.

Bursa'nın Osmangazi Belediyesi'nce düzenlenen ve Doğu ile Güneydoğu illerini kapsayan 'Biz Anadoluyuz Dostluk ve Kardeşlik Gezisi'nde önemli buluşma gerçekleşti. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekilleri Muhammed Müfit Aydın, Refik Özen, Osman Mesten, Zafer Işık, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Erol Bodur'un yer aldığı heyet, Muş programında, müzikte kusursuzluk olarak bilinen absolut kulağa sahip Bager Çalışçı'yı Nadaslık köyündeki evinde ziyaret etti.

Bager'in babası Mehmet Çalışçı ise "Bager, Cumhurbaşkanı'mız ile telefon üzerinden görüştü ve kendilerine 'Gesi Bağları' türküsünü çalarak, armağan etti. Cumhurbaşkanı'mız da Bager'i Ankara'ya davet etti. İnşallah önümüzdeki günlerde Bager, Ankara'da Cumhurbaşkanı'mızla bir araya gelecektir. Bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.