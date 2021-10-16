Son dakika haberi | Gercüş'te zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 6 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi | Gercüş'te zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Batman'ın Gercüş ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yol adeta savaş alanına dönüşürken, 6 kişi yaralandı.

GERCÜŞ, BATMAN (İHA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yol adeta savaş alanına dönüşürken, 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Gercüş ilçesi Çevreyolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz şoförlerinin ismi öğrenilemeyen Batman istikametinden gelen 34 BDZ 729 plakalı Renault Megan otomobil Gercüş Çevreyolu kavşağında 34 PR 8309 plakalı Kia marka otomobile çarptı ve daha sonra durmayan araç lastikçide namaz kılmaya çalışan bir ailenin Peugeot marka hafif ticari aracına çarparak durabildi. Hızını alamayan aracın lastikçide namaz kıldıktan sonra arabaya bindikleri sırada çarpmanın etkisiyle aynı aileden 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yapıp yaralı Fatma, Fikri, Netice, Mustafa, Zümrete, Ahmet Adıgüzel'i Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Son dakika haberi | Gercüş'te zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 6 yaralı

Son dakika haberi | Gercüş'te zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 6 yaralı

Son dakika haberi | Gercüş'te zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 6 yaralı

Son dakika haberi | Gercüş'te zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 6 yaralı

Son dakika haberi | Gercüş'te zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 6 yaralı

Son dakika haberi | Gercüş'te zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 6 yaralı

Son dakika haberi | Gercüş'te zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 6 yaralı

Son dakika haberi | Gercüş'te zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 6 yaralı

Son dakika haberi | Gercüş'te zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 6 yaralı

Son dakika haberi | Gercüş'te zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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