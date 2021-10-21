Son Dakika! Erdoğan'dan "Suriye'ye yeni operasyon yapılacak mı?" sorusuna yanıt: İşi kendi akışına bırakamayız - Haberler
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Son Dakika! Erdoğan'dan "Suriye'ye yeni operasyon yapılacak mı?" sorusuna yanıt: İşi kendi akışına bırakamayız

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel
Son Dakika! Erdoğan'dan

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika seyahati dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, gazetecilerin sorduğu "Suriye'ye yeni operasyon yapılacak mı?" sorusuna ''İşi kendi akışına bırakamayız.'' yanıtını verdi.

Cumhubaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Suriye'de operasyon sinyali vererek, "Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırısıyla ilgili artık tahammülümüz kalmamıştır. Ya oralarda etkin olan güçlerle ya da kendimiz bertaraf etmekte kararlıyız. Polislerimize yönelik son saldırı ve tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunun çözümü için gereken adımları atacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Afrika ziyaretleri dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayıp, gündeme dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, Suriye'deki operasyonlara da değindi. Gazetecilerin, "Suriye'ye yeni operasyon yapılacak mı? sorusunu yanıtlayan Erdoğan ''İşi kendi akışına bırakamayız.'' dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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