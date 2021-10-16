Son dakika... Endonezya'da nehir temizleme çalışmalarına katılan 11 çocuk boğuldu

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde nehir temizleme çalışmalarına katılan 11 öğrenci boğuldu.

Yerel yetkililer, 150 ortaokul öğrencisinin dün, eyaletteki Cileueur Nehri'ni temizleme çalışmalarına katıldığını; 21'inin suya düştüğünü, çevredekiler ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla 10'unun sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını, 11 öğrencinin ise boğulduğunu bildirdi.

Bandung Arama ve Kurtarma Ofisi Şefi Deden Ridwansyah, olayın gerçekleştiği gün havanın güzel olduğunu ve taşkın tehlikesinin bulunmadığını, suya düşen çocukların el ele tutuştukları için kurtarılamadığını söyledi.