Son dakika... Diyarbakır'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
AA / Muhsin Taş - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
U.C. yönetimindeki otomobil, Kulp-Diyarbakır kara yolunun Turgut Özal Mahallesi yakınlarında Süleyman Çetin'e (7) çarptı.
Yaralanan çocuk, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibince Dr. Abdullah Biroğul Kulp İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çetin, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
AA / Muhsin Taş - Son Dakika Haberleri