Son dakika! Denizli'de motosikletin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika! Denizli'de motosikletin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel
Son dakika! Denizli'de motosikletin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Denizli'nin Acıpayam ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

ACIPAYAM, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aykut Kabak (23) idaresindeki plakasız motosiklet, Meteoroloji Caddesi'nde devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Kabak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Emrah Bilginer (22) ise Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri
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