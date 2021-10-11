Son Dakika | Başkan Soner Çetin özel çocuklarla kahvaltıda buluştu

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Gönüllü Anneler Topluluğunun 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla özel çocuklarla kahvaltıda bir araya geldi.

Çukurova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Gönüllü Anneler Topluluğu, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Özel çocukların yer aldığı etkinliğe Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de eşi Ayşe Çetin ile birlikte katıldı.

Özel çocuklarla kahvaltıda buluşan Başkan Soner Çetin, kendisinin de üç kız babası olduğunu belirterek, "Burada belediye başkanı olmaktan ziyade üç kız çocuğu babası olarak bulunuyorum" ifadesini kullandı.

Özel çocukların ve gençlerin doğru eğitim verilmesi durumunda her alanda başarılı olabildiklerine dikkat çeken Başkan Soner Çetin, "Kızlarımız basketbolda Avrupa ikincisi oldu, ampute milli takımımız Avrupa Şampiyonluğunu kazandı. Biz de engelsiz çocuklarımızın spor yapabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Genç Engelliler Spor Kulübü'ne antrenman sahası tahsis ettik. Orada çalışan engelsiz gençlerimizden yeni şampiyonlar çıkacak" dedi.

Başkan Soner Çetin, etkinlikte bulunan Ayşegül Kara isimli genç kızın devlet memuru olduğunu belirterek, pırıl pırıl bu gençlerin her alanda başarılı olabildiğini vurguladı. Özel çocukların annelerinin kendilerine zaman ayırabilmeleri için Mola Evi projesini kısa zamanda hayata geçireceklerini anlatan Başkan Soner Çetin, özel çocukların eğitimi için çaba harcayan Gönüllü Anneler Topluluğu gibi oluşumlarda yer alanlara teşekkür etti.

Gönüllü Anneler Topluluğu Sözcüsü Gülşen Akgöz de Başkan Soner Çetin'e teşekkür ettiği konuşmasında, "Her çocuk bir dünyadır. O dünyaya nasıl şekil vereceğimiz bizlerin elinde. Eğitimli, fikri hür vicdanı hür çocuklar yetiştirmek bizim elimizde" dedi.

Üniversiteyi bitirerek devlet memuru olan bir kamu hastanesinde görev yapan Ayşegül Kara ise 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü ile ilgili bilgiler verdi.

Etkinlikte Ceren Şakire Erdoğan adlı çocuk işaret diliyle Çanakkale Türküsünü söyledi, Ethem Özdemir Hip-Hop gösterisi ile büyük alkış aldı. Başkan Soner Çetin, çocuklarla birlikte şarkı söylerken hep birlikte pasta kesildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi. - ADANA