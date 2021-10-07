Bakan Çavuşoğlu, Galiçya'da şehit düşen Türk askeri anıtlarına çelenk bıraktı

? Ukrayna'daki temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile 1. Dünya Savaşı sırasında Galiçya'da şehit düşen Türk askerleri anısına yapılan Lopuşnya ve Rohatin anıtlarına çelenk bıraktı.

İki bakan daha sonra Rohatin'deki Opillya Müzesi'ni (Rohatin Tarih ve Bölge Bilgi Müzesi) ziyaret ederek bilgi aldı.