Son dakika! Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı - Haberler
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Son dakika! Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Malatya'da iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada tabanca ile ayağından vurulan 1 kişi yaralandı.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (İHA) - Malatya'da iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada tabanca ile ayağından vurulan 1 kişi yaralandı.

Olay Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde ikamet eden H.S. tütün ticareti yaptığı D.T. ile görüşmek için şahsın ikamet ettiği Doğanşehir ilçesine gitti. Burada bir kahvede buluşan ikili arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda D.T. tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu sol ayak kısmına tek isabet alan H.S. yaralanırken, şüpheli D.T. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet boş kovan buldu.

Şüpheli şahsın yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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