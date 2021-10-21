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Son dakika 3. sayfa: Zırhlı polis aracı yola fırlayan çocuğa çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Zırhlı polis aracı yola fırlayan çocuğa çarptı

Son dakika 3. sayfa haberi... Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde aniden yola koşan kız çocuğuna zırhlı polis aracının çarptığı anlar kameraya yansıdı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde aniden yola koşan kız çocuğuna zırhlı polis aracının çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir ilçesine bağlı PTT Caddesi üzerinde dün meydana geldi. Ara sokaktan hızla yola koşan 5 yaşındaki N.D. isimli kız çocuğuna, zırhlı polis aracı çarptı. Kazayı fark eden sürücünün ihbarıyla olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kız çocuğunu ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Son dakika 3. sayfa: Zırhlı polis aracı yola fırlayan çocuğa çarptı

Son dakika 3. sayfa: Zırhlı polis aracı yola fırlayan çocuğa çarptı

Son dakika 3. sayfa: Zırhlı polis aracı yola fırlayan çocuğa çarptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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