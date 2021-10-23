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Kızılırmak kıyısında erkek cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı / Seda Özel - Haberler | Yerel

Kızılırmak kıyısında erkek cesedi bulundu Sivas'ın Zara ilçesinde Kızılırmak kıyısında bir erkek cesedi bulundu.

SİVAS (İHA) - Kızılırmak kıyısında erkek cesedi bulundu

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde Kızılırmak kıyısında bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Zara ilçesinde balık avlamak için Kızılırmak kıyısına giden vatandaşlar nehir kıyısında bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Yapılan ilk incelemede cesedin E.M.isimli şahsa ait olduğu anlaşıldı. Ceset kesin kimlik tespiti ve ölüm nedeninin anlaşılabilmesi için otopsi yapılmak üzere Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kızılırmak kıyısında erkek cesedi bulundu

Kızılırmak kıyısında erkek cesedi bulundu

Kızılırmak kıyısında erkek cesedi bulundu

Kızılırmak kıyısında erkek cesedi bulundu

Kızılırmak kıyısında erkek cesedi bulundu

Kızılırmak kıyısında erkek cesedi bulundu
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