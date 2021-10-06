Son Dakika! 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde 2012 yılında teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 8 asker şehit oldu, 16 asker yaralanmıştı. Saldırı sonrasında başlatılan hava destekli operasyonlarda ise onlarca etkisiz hale getirilmişti.

DAĞLICA'YA KATILANLARDAN BİRİYMİŞ

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda, 2012 yılında 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan Pkk'lı terörist Özcan Yıldız'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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