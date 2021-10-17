Son Dakika: 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haritaya göre en fazla vakanın görüldüğü il 551, 76 ile Zonguldak olurken, Kastamonu 538 ile ikinci, Düzce ise 522 ile üçüncü sırada yer aldı. Bakan Koca'nın haftalık vaka haritasında megakent İstanbul 274,98, Ankara 356,49 ve İzmir ise 48,95 ile yer aldı.

BAKAN KOCA SON DURUMU PAYLAŞTI

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''2-8 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz'' ifadelerini kullandı.

İŞTE VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ

Sağlık Bakanı Koca, attığı ikinci tweetle ise 2-8 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı. Bakan Koca, "2-8 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük" ifadelerini kullandı.

Bu illerde vakalar 100 bin kişide Giresun 394,01, Ordu 459,68, Ardahan 350,45, Kastamonu 538,56, Çorum 436,31, Samsun 413,18, Tokat 459,81, Amasya 297,47, Kahramanmaraş, 303,64 ve Karabük 408,02 olarak kayıtlara geçti.

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