Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puan oluyor

Haber türk ekranlarında Kübra Par'ın sunduğu 'Açık ve Net' programına konuk olan İstanbul Ekonomi Araştırma'nın Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, partilerin oy oranına ilişkin yapmış oldukları araştırmanın sonucunu canlı yayında kamuoyu ile paylaştı. Ekim ayı içerisinde Türkiye genelinde 1500 kişiyle telefon görüşmesi yaptıklarını belirten Selçuki, "Eylül ayına göre bir değişiklik yok. Kararsızlar dağıtıldığında AK Parti yüzde 32.7, MHP yüzde 7.4, CHP yüzde 24.3, İYİ Parti ise 16.4 oy alıyor" dedi.

CHP'NİN OYLARI YÜKSELİYOR MU?

Açıklamasının devamında "Eylül 2020'den başlayan bir trend gördük biz. Cumhur ittifakının oyları azalıyor, kararsızlar artıyor ve İYİ Parti yükseliş trendinde" diyen Selçuki, Bülent Arınç'ın "CHP oyları yükseliyor" sözlerine cevap olarak da "Ben de CHP oylarını Kılıçdaroğlu'nun son çıkışlarıyla artıracağını düşünüyorum. Son çıkışlar CHP oylarına henüz yansımıyor. CHP oylarında ciddi bir yükseliş yok" ifadelerini kullandı.

İTTİFAKLARIN OYU KAFA KAFAYA

İttifakların oy durumunu da açıklayan Can Selçuki, "Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 40 oluyor. Millet İttifakı da yüzde 40 oy alıyor. Ancak bunlara HDP, DEVA, Gelecek ve Saadet partileri de eklediğinizde bu denge Millet İttifakı yüzde 60, Cumhur İttifakı yüzde 40 şeklinde oluşuyor. Bir önceki ay yüzde Millet İttifakı yüzde 58, Cumhur İttifakı yüzde 42 idi" şeklinde konuştu.

KARARSIZLARIN DURUMU

Son olarak kararsızların oranını da açıklayan Selçuki, şöyle devam etti: "Şu anda yüzde 17.2... Kararsızların büyük bir kısmı Cumhur İttifakı'na oy veren seçmen. Yalnız şimdilik Cumhur İttifakı'nı tam olarak terk etmiş değiller."