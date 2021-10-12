Somer Şef'ten Enginar dolması tarifi! Masterchef yemekleri! Enginar dolması nasıl yapılır, malzemeleri nedir?

Enginar dolması nasıl yapılır, malzemeleri nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Masterchef Türkiye'de heyecan sürerken enginar dolması tarifine dair detaylar araştırılıyor.

İZMİR USULÜ ENGİNAR DOLMASI MALZEMELERİ

6 enginar

1 çay bardağı zeytinyağı

6 yemek kaşığı pirinç

1 demet dereotu

Yarım demet taze nane

Yarım demet yeşil soğan

1 limonun suyu

1 çay kaşığı toz şeker

Tuz

Karabiber

Nane

Fesleğen

ENGİNAR DOLMASI NASIL YAPILIR?

Enginarların yapraklarını koparmamaya özen göstererek iç kısımlarını kaşıkla alın.

İç harcı için, yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun.

Yıkayıp süzdüğünüz pirinci ilave edip pirinçler şeffaflaşıncaya kadar kavurmaya devam edin. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Üzerine ince ince kıydığınız dereotu, nane, yeşil soğan ve limon suyunu ilave edin. Toz şeker, tuz ve baharatlarla tatlandırıp pirinçler hafif yumuşayıncaya kadar pişirin.

Enginarları yayvan bir tencereye alın. İçlerine pirinçli harçtan doldurun. Suyunu ilave edip kısık ateşte enginar yaprakları ve pirinçler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin.

Enginarı pişir.

Dolmayı yarı pişirip içine ekle.

Enginar dolmasını, fırında tavuk ile birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

İzmir Usulü Enginar Dolması Tarifinin Püf Noktaları Nelerdir?

Tarife başlamadan önce, enginarları kararmaması için limonlu suda 20 dakika bekletin.

Enginarın taze ve olgun olmasına dikkat edin. Çürük kısımlarını keserek temizleyin. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Yemeği pişirirken içerine toz şeker ilave edin. Bu sayede tadını dengeleyebilirsiniz.

Pişirme işleminin sonlarında doğru tencereye birkaç damla limon sıkın. Böylece yemeğin rengi canlı kalacaktır.

Servis etmeden önce üzerinde zeytinyağı gezdirebilirsiniz.

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