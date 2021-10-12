Somer Şef'ten Enginar dolması tarifi! Masterchef yemekleri! Enginar dolması nasıl yapılır, malzemeleri nedir? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Somer Şef'ten Enginar dolması tarifi! Masterchef yemekleri! Enginar dolması nasıl yapılır, malzemeleri nedir?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Somer Şef'ten Enginar dolması tarifi! Masterchef yemekleri! Enginar dolması nasıl yapılır, malzemeleri nedir?

Masterchef'te bireysel dokunulmazlık heyecanı sürerken Somer Şef, İzmir usulü enginar dolması tarifii vedi. Somer Şef'ten Enginar dolması tarifi! Masterchef yemekleri! Enginar dolması nasıl yapılır, malzemeleri nedir?

Enginar dolması nasıl yapılır, malzemeleri nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Masterchef Türkiye'de heyecan sürerken enginar dolması tarifine dair detaylar araştırılıyor.

İZMİR USULÜ ENGİNAR DOLMASI MALZEMELERİ

6 enginar

1 çay bardağı zeytinyağı

6 yemek kaşığı pirinç

1 demet dereotu

Yarım demet taze nane

Yarım demet yeşil soğan

1 limonun suyu

1 çay kaşığı toz şeker

Tuz

Karabiber

Nane

Fesleğen

ENGİNAR DOLMASI NASIL YAPILIR?

Enginarların yapraklarını koparmamaya özen göstererek iç kısımlarını kaşıkla alın.

İç harcı için, yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun.

Yıkayıp süzdüğünüz pirinci ilave edip pirinçler şeffaflaşıncaya kadar kavurmaya devam edin. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Üzerine ince ince kıydığınız dereotu, nane, yeşil soğan ve limon suyunu ilave edin. Toz şeker, tuz ve baharatlarla tatlandırıp pirinçler hafif yumuşayıncaya kadar pişirin.

Enginarları yayvan bir tencereye alın. İçlerine pirinçli harçtan doldurun. Suyunu ilave edip kısık ateşte enginar yaprakları ve pirinçler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin.

Enginarı pişir.

Dolmayı yarı pişirip içine ekle.

Enginar dolmasını, fırında tavuk ile birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

İzmir Usulü Enginar Dolması Tarifinin Püf Noktaları Nelerdir?

Tarife başlamadan önce, enginarları kararmaması için limonlu suda 20 dakika bekletin.

Enginarın taze ve olgun olmasına dikkat edin. Çürük kısımlarını keserek temizleyin. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Yemeği pişirirken içerine toz şeker ilave edin. Bu sayede tadını dengeleyebilirsiniz.

Pişirme işleminin sonlarında doğru tencereye birkaç damla limon sıkın. Böylece yemeğin rengi canlı kalacaktır.

Servis etmeden önce üzerinde zeytinyağı gezdirebilirsiniz.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Destici Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Bülent Ersoy
Spor Sergio Perez Burak Yılmaz Stefan Kuntz Aykut Kocaman Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Somer Şef'ten Enginar dolması tarifi! Masterchef yemekleri! Enginar dolması nasıl yapılır, malzemeleri nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 22:53:22. #1.13#