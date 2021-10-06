Sokak ortasındaki cinayette 'kan davası' şüphesi: 8 gözaltı

AYDIN'ın Didim ilçesinde sokak ortasında silahla vurularak öldürülen Abdulkadir Görmez (35), cinayetiyle ilgili polis, 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, geçen mayıs ayında Abdulkadir Görmez'in yeğeni Murat Görmez (17) tarafından bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Yusuf Bulgan'ın yakınları olduğu ileri sürüldü.

Olay, dün saat 21: 00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, restoran işletmeciliği yapan Abdulkadir Görmez, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Görmez'i kaldırımda hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde başından vurulan Görmez'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemede olay yerinde 4 adet boş kovan ele geçirildi. Görmez'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.