Söğütlü Belediye Başkanı Özten, yapımı süren sağlık merkezini inceledi - Haberler
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Söğütlü Belediye Başkanı Özten, yapımı süren sağlık merkezini inceledi

AA / Erol Ulu - Haberler | Güncel
Söğütlü Belediye Başkanı Özten, yapımı süren sağlık merkezini inceledi

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, yapımı süren sağlık merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

ADAPAZARI, SAKARYA (AA) - Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, yapımı süren sağlık merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Özten, yaptığı açıklamada, halkın 24 saat hizmet verebilecek bir sağlık merkezi istediğini söyledi.

Çalışmaları yakından takip ettiğini anlatan Özten, "İlçe halkımız artık iğne vurulma, tansiyon baktırma ve kan tahlilleri için Adapazarı ve çevre ilçe hastanelerimize gitmeyecek. 24 saat hizmet verecek merkezin en güzel şekilde hizmet vermesi için belediye olarak gerekli yardımı yapmaya hazırız." dedi.

Söğütlü Belediye Başkanı Özten, yapımı süren sağlık merkezini inceledi

Söğütlü Belediye Başkanı Özten, yapımı süren sağlık merkezini inceledi

AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri
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