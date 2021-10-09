Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den İlçe Müftülüğüne ziyaret - Haberler
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Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den İlçe Müftülüğüne ziyaret

AA / Erol Ulu - Haberler | Güncel
Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den İlçe Müftülüğüne ziyaret

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, İlçe Müftüsü Abdülhamid Eşmeli'yi ziyaret etti.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, İlçe Müftüsü Abdülhamid Eşmeli'yi ziyaret etti.

Eşmeli'den çalışmalar hakkında bilgi alan Özten, müftülük bünyesindeki 4-6 yaş ve kadınlara yönelik açılan kursları gezdi.

Çocukların heyecanlarına ortak olmak istediklerini belirten Özten, imkanları dahilinde her zaman müftülüğün ve çocukların yanlarında olduklarını kaydetti.

Müftü Eşmeli de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Özten'e teşekkür etti.????

Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den İlçe Müftülüğüne ziyaret

Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den İlçe Müftülüğüne ziyaret

AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den İlçe Müftülüğüne ziyaret - Haberler
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