Skyrim Anniversary Edition'da The Elder Scrolls'un eski oyunlarına dayanan yeni görevler içerecek

Kasım ayı itibariyle Skyrim'in piyasaya sürülmesinden bu yana 10 yıl geçti ve Bethesda'nın Skyrim'in başka bir versiyonuna para harcamak için başka bir şans sunmuş oldu.

Skyrim Anniversary Edition, 11 Kasım'da piyasaya sürülecek ve oyun için piyasaya sürülen her Creation Club içeriğiyle Skyrim Special Edition'ı da içerecek. Aslında Skyrim'in yeni bir sürümü değil, daha çok Skyrim Special Edition'ın birçok mod ile birleşmiş hali. Bu Creation Club modları arasıdna görevler, zırhlar ve silahlar, yeni oyuncu evleri, evcil hayvanlar, ayrıca hayatta kalma ve balıkçılık modları da yer alacak.

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Bununla birlikte Skyrim Anniversary Edition'da birkaç yeni görev gelecek ve bunlar önceki The Elder Scrolls oyunlarından gelecek. Skyrim Anniversary Edition fragmanı bu yeni görevlerin birkaçını gösterirken, gerçekte neleri kapsadıkları veya ne kadar sürdükleri hakkında çok fazla bir bilgi yok.

THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM ANNIVERSARY EDITION FRAGMANI

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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