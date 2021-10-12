Sivas'ta yanan ev kullanılamaz hale geldi

KANGAL, SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Çetinkaya köyünde Muharrem Kaya'ya ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine köye Kangal ve Divriği ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Bu arada Sivas Valisi Salih Ayhan da yanan evde incelemelerde bulundu.

Kaya'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Ayhan, ailenin mağduriyetinin giderilmesi için Kangal Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur'a talimat verdi.