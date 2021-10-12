Sivas'ta yanan ev kullanılamaz hale geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta yanan ev kullanılamaz hale geldi

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Sivas'ta yanan ev kullanılamaz hale geldi

Sivas'ın Kangal ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

KANGAL, SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Çetinkaya köyünde Muharrem Kaya'ya ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine köye Kangal ve Divriği ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Bu arada Sivas Valisi Salih Ayhan da yanan evde incelemelerde bulundu.

Kaya'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Ayhan, ailenin mağduriyetinin giderilmesi için Kangal Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur'a talimat verdi.

Sivas'ta yanan ev kullanılamaz hale geldi

Sivas'ta yanan ev kullanılamaz hale geldi

Sivas'ta yanan ev kullanılamaz hale geldi

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Isparta'da görevi başında kalp krizi geçiren itfaiyeci hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Isparta'da görevi başında kalp krizi geçiren itfaiyeci hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Mustafa Keser
Spor Sergio Perez Cristiano Ozan Tufan Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Burak Yılmaz Mehmet Aktaş Şahap Kavcıoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sivas'ta yanan ev kullanılamaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 17:35:23. #1.13#