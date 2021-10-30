Sivas'ta otobüs kazası: 1 ölü, 25 yaralı - Haberler
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Sivas'ta otobüs kazası: 1 ölü, 25 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sivas'ta otobüs kazası: 1 ölü, 25 yaralı

SİVAS (İHA) – Sivas'ın Kangal ilçesinde 1 kişinin öldüğü 25 kişinin ise yaralandığı otobüs kazasında, otobüste bulunanların Adıyaman'a geziye giden sağlık çalışanları olduğu öğrenildi.

KANGAL, SİVAS (İHA) - SİVAS (İHA) – Sivas'ın Kangal ilçesinde 1 kişinin öldüğü 25 kişinin ise yaralandığı otobüs kazasında, otobüste bulunanların Adıyaman'a geziye giden sağlık çalışanları olduğu öğrenildi.

Edinilen biliye göre Sivas- Malatya karayolu Kangal ilçesi yakınlarında meydana geldi. Samsun'dan hareket edip Adıyaman'a giden M.A. yönetimindeki 55 AAD isimli tur otobüsü bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devridi. Araçta bulunan Hasan Hüseyin Saltık (67) hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı. Yararılar ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine nakledildi. Otobaste bulunanların sağlık çalışanları olduğu ve Adıyaman iline gezi için gittikleri öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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