Sivas'ta "İki Fidan Birlikte Büyüyor" projesiyle 13 bin bebek için fidanlar dikildi

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Sivas'ta "İki Fidan Birlikte Büyüyor" projesi kapsamında, 13 bin bebek için 13 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, doğayı yeşile bürümek ve ağaçlandırmaya uygun arazileri fidanla buluşturmak amacıyla Sivas Valiliği gözetiminde Orman İşletme Müdürlüğünün geçen yıl başlattığı "İki Fidan Birlikte Büyüyor" projesi sürüyor.

Proje kapsamında her doğan bebek için geçen yıl Tavra Deresi ağaçlandırma sahasında 8 bin, bu yıl da Esenyurt Mahallesi'ndeki Ahmet Türkseven İlköğretim Okulu karşısında 5 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Vali Salih Ayhan, "En çok heyecan duyduğum ve haz aldığım projelerden birisi doğaya veya çevreye yapılan ağaçlandırma çalışmalarıdır. Sivas halkı doğasever, çevreye duyarlı ve ağaçlandırmada da güzel bir kültür kazandı. Bunu sürdürülebilir hale getirmek, farklı ve özgün projelerle de biraz daha farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Doğaya, çevreye yaptığımız hizmetler gelecek nesillere ve evlatlarımıza yapılan hizmetlerdir." ifadelerini kullandı.

Ayhan, bu yıl 4 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını da aktararak, "Programımızın 1 milyonu tamamlandı. Yıl sonuna da 3 milyonu tamamlayacağız. Yanan ormanlarımızla ilgili bir açıklamamız olmuştu. İnşallah ekim ayından itibaren kasım sonuna kadar 1 milyon ilave fidan dikeceğiz." açıklamasında bulundu.

Sivas Orman İşletme Müdürü Sefa Duman ise "İki Fidan Birlikte Büyüyor" projesine taleplerin gittikçe arttığını, bu sayede oluşan ağaçlandırma kültüründen son derece mutlu olduklarını kaydetti.