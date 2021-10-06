Sivas'ta Gülyurt Bağlantı Köprüsü trafiğe açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta Gülyurt Bağlantı Köprüsü trafiğe açıldı

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas'ta Gülyurt Bağlantı Köprüsü trafiğe açıldı

Sivas'ta Sait Paşa Caddesi'ndeki yenileme çalışmalarını tamamlayan belediye, caddeyi Aksu üzerinden yeni bir köprü ile Gülyurt Mahallesi'ne bağladı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta Sait Paşa Caddesi'ndeki yenileme çalışmalarını tamamlayan belediye, caddeyi Aksu üzerinden yeni bir köprü ile Gülyurt Mahallesi'ne bağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, araç trafiğini rahatlatmak ve konforlu bir ulaşım sağlamak adına çalışmalarını sürdüren ekipler, şehrin doğuya açılan trafik aksı üzerinde uyguladığı projeler zincirini bir bir tamamlıyor.

Sait Paşa Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, kaldırım, asfalt ve aydınlatmalar değiştirilerek cadde yeniden düzenlendi.

Bölgede oluşan trafik yoğunluğunu rahatlatmak ve Gülyurt Mahallesi'ne giriş için farklı alternatifler oluşturmak adına Aksu ikinci etap üzerine yeni bir köprü yapıldı.

Böylece Sait Paşa Caddesi doğrudan yeni köprü ile Gülyurt Mahallesi'ne bağlandı.

Eş zamanlı olarak Karaağaç Köprüsü'nde de genişletme çalışmaları başlatıldı. Köprüde oluşturulan kavşakla araç sürücülerine "U" dönüşü imkanı verildi.

Daha önce kapalı olan Aksu'nun yan yolu da araç trafiğine açılarak Gülyurt Mahallesi'ne geçişte yeni bir alternatif oluşturuldu.

Bölgedeki ulaşım projeleri zincirinin son ve en büyük halkası olan İstiklal Caddesi Alt Geçidi'nde ise çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Sivas'ta Gülyurt Bağlantı Köprüsü trafiğe açıldı

Sivas'ta Gülyurt Bağlantı Köprüsü trafiğe açıldı

Sivas'ta Gülyurt Bağlantı Köprüsü trafiğe açıldı

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
Son dakika: Ölü doğan bebeğin mezarı açıldı, cinsel saldırı şüphelisi 12 yıl sonra tutuklandı

Son dakika: Ölü doğan bebeğin mezarı açıldı, cinsel saldırı şüphelisi 12 yıl sonra tutuklandı

 Son Dakika | 2021 Nobel Kimya Ödülü'nü Benjamin List ve David W.C. MacMillan kazandı

Son Dakika | 2021 Nobel Kimya Ödülü'nü Benjamin List ve David W.C. MacMillan kazandı

 İstanbul'da gece düşen göktaşı, gökyüzünü aydınlattı

İstanbul'da gece düşen göktaşı, gökyüzünü aydınlattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Varank Binali Yıldırım
Magazin Alişan Hazal Kaya Pınar Deniz Mustafa Keser
Spor Kim Min-jae Ali Koç Fatih Terim Serdar Aziz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sivas'ta Gülyurt Bağlantı Köprüsü trafiğe açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 15:27:38. #1.13#