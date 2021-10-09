ŞİŞLİ'DE İÇİNDE 30 BİN LİRA BULUNAN ÇANTAYI ÇALDI

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de işyerinden 30 bin lira ve 200 Dolar para olan çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin işyerinden çıktığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, 23 Eylül Perşembe günü Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde bulunan bir işyerinde meydana geldi. M.B.A., isimli kişinin içerisinde 30 bin lira ve 200 dolar para, işyeri ve motosiklet anahtarı ile kimlik ve kredi kartları bulunan çantası çalındı. M.B. A. durumu polise bildirdi. Polis ekipleri işyeri ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarından çantayı çalan kişinin S.D., olduğunu belirledi. S.D. önceki gün gözaltına aldı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda pompalı tüfekle, M.B.A.'ya ait olduğu tespit edilen 20 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D.,"Açıktan Hırsızlık" suçundan dün sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüphelinin hırsızlık anları ise işyeri ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.