Sınırdan beline sardığı 478 gram altınla geçmeye çalıştı

KİLİS'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen kişinin beline sardığı korsenin içinde, 478 gram altın ele geçirildi.

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak için sınır kapısına gelen Suriye uyrukluya, şüphe üzerine üst araması yaptı. Şüphelinin beline sarılı olan korsenin arasına gizlenmiş 478 gram takı olarak kullanılan altın ele geçirildi. Suriyeli hakkında, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet'ten hakkında soruşturma başlatıldı.