Sinema - Hep Yek 4: Bela Okuma Altan
Filmin fragmanı Ulaş İnan Torun, Önder Açıkbaş, Yıldırım Memişoğlu, Serdal Genç ve Şafak Sezer'in başrollerinde yer aldığı "Hep Yek 4: Bela Okuma Altan", yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeye amaçlıyor.
Filmin fragmanı Ulaş İnan Torun, Önder Açıkbaş, Yıldırım Memişoğlu, Serdal Genç ve Şafak Sezer'in başrollerinde yer aldığı "Hep Yek 4: Bela Okuma Altan", yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeye amaçlıyor.
Özgür Bakar'ın yönetmenliğini üstlendiği yapım; önceki filmlerin izinden giden hikaye örgüsünü devam ettiriyor.