Sinema - Hep Yek 4: Bela Okuma Altan - Haberler
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Sinema - Hep Yek 4: Bela Okuma Altan

AA - Haberler | Güncel

Filmin fragmanı Ulaş İnan Torun, Önder Açıkbaş, Yıldırım Memişoğlu, Serdal Genç ve Şafak Sezer'in başrollerinde yer aldığı "Hep Yek 4: Bela Okuma Altan", yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeye amaçlıyor.

Filmin fragmanı Ulaş İnan Torun, Önder Açıkbaş, Yıldırım Memişoğlu, Serdal Genç ve Şafak Sezer'in başrollerinde yer aldığı "Hep Yek 4: Bela Okuma Altan", yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeye amaçlıyor.

Özgür Bakar'ın yönetmenliğini üstlendiği yapım; önceki filmlerin izinden giden hikaye örgüsünü devam ettiriyor.

Sinema - Hep Yek 4: Bela Okuma Altan

Sinema - Hep Yek 4: Bela Okuma Altan

Sinema - Hep Yek 4: Bela Okuma Altan

Sinema - Hep Yek 4: Bela Okuma Altan
AA - Son Dakika Haberleri
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