Sincan itfaiyesinin acı günü - Haberler
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Sincan itfaiyesinin acı günü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sincan itfaiyesinin acı günü

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında itfaiye amiri Mehmet Türk hayatını kaybetti.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında itfaiye amiri Mehmet Türk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Ayaş yolu Eryaman alt geçidinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Mahmut T. idaresindeki 06 VFK 85 plakalı kamyon ile Hüseyin B. yönetimindeki 06 FL 9078 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 06 FL 9078 plakalı otomobilde bulunan Sincan İtfaiye Amirliğinde görevli itfaiye amiri Mehmet Türk (60) hayatını kaybederken, sürücü Hüseyin B. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - ANKARA

Sincan itfaiyesinin acı günü

Sincan itfaiyesinin acı günü

Sincan itfaiyesinin acı günü

Sincan itfaiyesinin acı günü

Sincan itfaiyesinin acı günü

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