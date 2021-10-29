Sinan Genim kimdir? Sinan Genim kaç yaşında, nereli? Sinan Genim biyografisi!

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulunda lisans öğrenimini tamamladı. Ankara Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümü rölöve ve restorasyon bölümünde yüksek lisans yaparak restorasyon uzmanı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatları Kürsüsü'nde Fethinden Lâle Devrine Kadar İstanbul'un İskânı, İskân Özellikleri ve Mesken Tipleri teziyle edebiyat doktoru unvanını aldı. Peki, Sinan Genim kimdir? Sinan Genim kaç yaşında, nereli? Sinan Genim mesleği nedir? Sinan Genim hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SİNAN GENİM KİMDİR?

Sinan Genim (d. 1945, Kuzguncuk, Üsküdar), Türk mimar ve siyasetçi.

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulunda lisans öğrenimini tamamladı. Ankara Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümü rölöve ve restorasyon bölümünde yüksek lisans yaparak restorasyon uzmanı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatları Kürsüsü'nde Fethinden Lâle Devrine Kadar İstanbul'un İskânı, İskân Özellikleri ve Mesken Tipleri teziyle edebiyat doktoru unvanını aldı.

MESLEKİ YAŞAMI

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Mimar Sinan Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı. Çeşitli konut ve kurumsal projeler, restorasyon çalışmaları gibi çok sayıda mimari projeye imza attı. Perge, Antalya, Patara, Alanya Kalesi ve Osmanlı Sivil Mimarisi adlı belgeselleri hazırlayarak sunuculuğunu yaptı.

1994 yılında Sevgi - Erdoğan Gönül Evi projesi ile Yapı Dalı Koruma-Yaşatma Başarı Ulusal Mimarlık Ödülü almıştır.

2006 yılında "Konstantiniyye'den İstanbul'a XIX. Yüzyıl Ortalarından XX. Yüzyıla Boğaziçi'nin Rumeli Yakası Fotoğrafları" kitabını hazırladı.

Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı Yönetim Kurulu başkanlığı yaptı. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Danışma Kurulu üyeliği yaptı.

Hâlen İstanbul Serbest Mimarlar Derneği ve İstanbul III Numaralı Koruma Bölge Kurulu başkanlığı yapmaktadır.

SİYASİ YAŞAMI

1989 ve 2009 yılları arasında Beşiktaş Belediyesi, 1994 ve 1999 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliği, 1999 ve 2004 yılları arasında da Beşiktaş Belediyesi meclis başkanlığı görevlerinde bulundu. 2009 Belediye seçimlerinde AK Parti Kadıköy belediye başkanı adayı oldu.

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