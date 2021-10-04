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Silvan'da ortak operasyon: Dolap içinde cephanelik bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Silvan'da ortak operasyon: Dolap içinde cephanelik bulundu Silah ve mühimmatlar zula diye dolap bölmelerine yerleştirilmiş Polis ve jandarma dolap içindeki zuladan 2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirdi Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde emniyet müdürlüğü ile il jandarma...

Silvan'da ortak operasyon: Dolap içinde cephanelik bulundu

Silah ve mühimmatlar zula diye dolap bölmelerine yerleştirilmiş

Polis ve jandarma dolap içindeki zuladan 2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde emniyet müdürlüğü ile il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ortak operasyonda bir evin dolabında zula diye tabir edilen bölmeden 2 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 14 adet Kaleşnikof şarjörü, 586 adet Kaleşnikof fişeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet şarjör ile 193 adet mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin de katıldığı Silvan ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi. Arama kararı ile evde yapılan aramalarda dolap içerisine gizlenmiş zula tabir edilen bölmelerde 2 adet Kaleşnikof marka tüfek, 14 adet Kaleşnikof şarjörü, 586 adet Kaleşnikof fişeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü ve 193 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda T.E. isimli şahıs gözaltına alındı.

Silvan'da ortak operasyon: Dolap içinde cephanelik bulundu

Silvan'da ortak operasyon: Dolap içinde cephanelik bulundu

Silvan'da ortak operasyon: Dolap içinde cephanelik bulundu

Silvan'da ortak operasyon: Dolap içinde cephanelik bulundu

Silvan'da ortak operasyon: Dolap içinde cephanelik bulundu

Silvan'da ortak operasyon: Dolap içinde cephanelik bulundu

Silvan'da ortak operasyon: Dolap içinde cephanelik bulundu

Silvan'da ortak operasyon: Dolap içinde cephanelik bulundu
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