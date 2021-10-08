Silivri Belediyesi besicilere ücretsiz mısır silajı dağıttı - Haberler
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Silivri Belediyesi besicilere ücretsiz mısır silajı dağıttı

AA / Alparslan Ermiş - Haberler | Güncel
Silivri Belediyesi besicilere ücretsiz mısır silajı dağıttı

Silivri Belediyesi, "Çiftçiye Destek Projesi" kapsamında bin besiciye ücretsiz mısır silajı dağıttı.

Silivri Belediyesi, "Çiftçiye Destek Projesi" kapsamında bin besiciye ücretsiz mısır silajı dağıttı.

Belediye tarafından hayvan yemi olarak kullanılmak üzere ekilen mısır silajları, 500 tonluk hasadın ardından paketlenerek, çiftçilere dağıtıldı.

Danamandıra Mahallesi'nde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Mısır tohumu dağıtmıyoruz, mısır tohumu ekiyoruz, gübreliyoruz, çapalıyoruz, suluyoruz, hasat ediyoruz, biçiyoruz ve paketliyoruz. Büyükbaş hayvanın yiyebileceği besin değeri yüksek kaba yem ihtiyacını karşılayacak boyuta getirip, 1000 çiftçimize 500'er kiloluk dilimlerle, ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz." diye konuştu.

Mısır silajı alan besici Müjgan Dalgın ise Silivri Belediyesine teşekkür ederek, "Tohumlarımızı ve silajlarımızı aldık. Silivri'nin en uzak köyü ama bize yardım ettiği için başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hayvancılığa devam edeceğiz." dedi.

AA / Alparslan Ermiş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Silivri Belediyesi besicilere ücretsiz mısır silajı dağıttı - Haberler
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