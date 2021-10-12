Silahlı kavgada yoldan geçerken vurulan Semih, 4 gündür yaşam savaşı veriyor

BOLU'da, yolda yürürken kavgada ateşlenen silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği Semih Uysal (21), 4 gündür yaşam savaşı veriyor. Semih Uysal'ın babası Erol Uysal, "İnsanların bu şekilde topluluk içinde silah sıkmaları bizi gerçekten çok üzdü. İnsan canı bu kadar ucuz değil. Caydırıcı kanunlar olmalı" dedi.

Olay, geçen hafta cuma günü saat 18.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen Mertcan P. (21) ve Ömer Faruk A. (26) yaya trafiğinin yoğun olduğu caddede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancalarını çeken taraflar, birbirlerine defalarca ateş etti. Mertcan P. ile arkadaşlarıyla birlikte yürürken kurşunun isabet ettiği Semih Uysal yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Faruk A. ile tedavisinin ardından Mertcan P. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Oğlunun arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada vurulduğunu belirten Erol Uysal, "Askerden geldi. Askerde burnu bile kanamadı. Buraya gelince böyle bir şey yaşadık. Allah kimsenin başına vermesin. Kesinlikle bunlarla alakası yok. Onların kendi arasındaki bir husumet sırasında rastgele oradan geçerken benim oğlum yaralandı. Arkadaşlarını hatta uyarmış 'silah atılıyor, kaçın' diye. Bu sırada kendisi vurulmuş."