Siirt'teki Güres Caddesinde ağaçlandırma çalışması yapıldı - Haberler
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Siirt'teki Güres Caddesinde ağaçlandırma çalışması yapıldı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'teki Güres Caddesinde ağaçlandırma çalışması yapıldı

Siirt'in Güres Caddesi'nde ağaçlandırma çalışması yapıldı.

SİİRT (AA) - Siirt'in Güres Caddesi'nde ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğiyle peyzaj ekibi tarafından Güres Caddesinde ağaçlandırma yapıldı.

Çalışma kapsamında caddeye 24 bitki türü ve yaklaşık 130 büyük boy ağaç dikilecek. Daha önce alanda bulunan kafelerin yerlerine süs havuzları ve ağaçlandırma yapılacak.

Caddenin yeniden düzenlenerek, kasım ayında vatandaşların hizmetine sunulmasının planlandığı belirtildi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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