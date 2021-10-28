Günlük hayatta kullandığımız veya duyduğumuz bazı sözlerin anlamlarını öğrenme ihtiyacı duyarız. Bu sözlerden biri de Sıhhatler olsun. İnsanlar, Sıhhatler olsun ne demek? Sıhhatler olsun TDK anlamı ne demektir? sorularını araştırmaktadır. Peki, Sıhhatler olsun ne demek? Sıhhatler olsun TDK anlamı ne demektir? İşte cevabı...

SIHHATLER OLSUN NE DEMEKTİR?

Sıhhatler olsun sözü, hamamdan çıkanlara ya da tıraş olanlara söylenen bir nezaket sözü anlamına gelmektedir.

TDK'DA SIHHATLER OLSUN SÖZÜNÜN ANLAMI NEDİR?

yıkananlara veya tıraş olanlara söylenen bir nezaket sözü:

"Bir adım geriye çekilir, iç rahatlığıyla koltuktan kalkan müşteriye sıhhatler olsun, derdi." - Necati Cumalı

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