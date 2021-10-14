Shakespeare'in aynı isimli eserinden uyarlanan

Yönetmen Kaan Müjdeci'nin Shakespeare'in eserinden gerçek bir hikayeyle harmanlayarak uyarladığı ve yönettiği ilk dizisi "Hamlet"in basın gösterimi yapıldı.

Kanyon Cinemaximum'da gerçekleştirilen özel gösterime Müjdeci'nin yanı sıra aralarında Erdal Beşikçioğlu, Elit İşcan, Şebnem Bozoklu, Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Şungar ve Murat Kılıç'ın da bulunduğu dizi oyuncuları da katıldı.

Dijital platform Gain'de 19 Ekim'den itibaren yayınlanacak 7 bölümlük dizi "Hamlet", 16. yüzyıldaki krallığın yıkılışına ve güç dengelerinin değişimine, Büyükada'daki "fayton krallığı" üzerinden bakıyor.

"Hamlet'i 4-5 farklı çeviriden okudum ve her seferinde farklı yerler gözüme çarptı"

Yönetmen Kaan Müjdeci, gösterimin ardından yaptığı konuşmada, bilinen bir metni dizi olarak uyarlamaktan, sonunun bilinmesinden hiç endişe etmediğini belirterek, çok başarılı bir oyuncu topluluğuyla çalıştığını söyledi.

Müjdeci, Hamlet'in çok kademeli bir hikaye olduğuna dikkati çekerek, "İnsan doğasının karanlık yönünden aydınlık yönüne doğru bir geçişi anlatmaya çalışıyor. Gerçeği ve var olmayı sorguluyor. Ben Hamlet'i 4-5 farklı çeviriden okudum ve her seferinde farklı yerler gözüme çarptı." dedi.

Sinema filmi tadında bir dizi çektiklerini ifade eden Müjdeci, dizinin hayvanların yoğun kullanıldığını bir yapım olduğunu dile getirdi.

"Hamlet'in çok iyi uyarlamalarından biriyle karşı karşıyayız"

Erdal Beşikoğlu da çok güzel bir uyarlamanın izleyiciyle buluşacağına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Kaan gelip projede yıkılmış krallık hikayesini adadaki faytoncular üzerine kuracağım dediği zaman senaryoyu falan okumadan kabul ettim. Hamlet'i yeniden yorumlamak ve tarihe Hamlet'in içinde var olacak oyuncular grubuna girmek benim için çok gurur verici bir hikayeydi. ya kötü olacaktı ya da çok iyi olacaktı. Sanırım Hamlet'in çok iyi uyarlamalarından biriyle karşı karşıyayız."

Hamlet'i canlandıran oyuncu Elit İşcan ise kendisi için çok heyecan verici bir deneyim olduğuna işaret ederek, Müjdeci'nin ezber bozan bir yönetmen olduğunu ifade etti.

İşcan, oyunculuk anlamında kendisine çok şeyler katan bir yapımda yer aldığını kaydederek, "Hem insanlarla kurduğum ilişki hem de yaptığım oyunculuk mesleğiyle kurduğum ilişki anlamında dünyaya bakışım değişti. Benim için ilginç bir deneyimdi." şeklinde konuştu.

GAİN ve Asteros Film ortak yapımı dizide Erdal Beşikçioğlu, Elit İşcan, Şebnem Bozoklu, Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Şungar, Murat Kılıç, Çiğdem Selışık Onat, Cihat Tamer, Serdar Orçin, Emrullah Çakay, Ozan Çelik, Kutay Sandıkçı, Çiçek Acar ve Mustafa Alabora rol alıyor.