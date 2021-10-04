Türk define avcıları çekildi, Rus turist elinde dedektörle sahile koştu - Haberler
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Türk define avcıları çekildi, Rus turist elinde dedektörle sahile koştu

İhlas Haber Ajansı / Recep Erdoğan - Haberler | Güncel

Türk define avcıları çekildi, Rus turist elinde dedektörle sahile koştu Sezon bitti, sahillerin define avcıları da ruslar oldu Dakikalarca dedektörle ziynet eşyası aralan turist birkaç bozuk Türk lirasıyla plajdan ayrıldı Antalya'nın Alanya ilçesine sezonun sonuna yaklaşılırken her yıl...

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Türk define avcıları çekildi, Rus Turist elinde dedektörle sahile koştu

Sezon bitti, sahillerin define avcıları da ruslar oldu

Dakikalarca dedektörle ziynet eşyası aralan turist birkaç bozuk Türk lirasıyla plajdan ayrıldı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesine sezonun sonuna yaklaşılırken her yıl Türk defnecilerin özellikle fırtına sonrası uğrak yeri olan sahiller ellerinde dedektörlerle rus turistlere kaldı. Tatilini geçirmek için Antalya'ya gelen Rus turist, elinde dedektörle sahili karış karış tarayıp para ve ziynet eşyası aradı. Birkaç bozuk türk parası duran turiste plaj işletmecisi de yardımcı oldu.

Bugün sabah saatlerinde Alanya'nın Avsallar mahallesinde bulunan İncekum plajına gelen ve isminin Michael olduğunu söyleyen Rus uyruklu turist, bir süre sahilde güneşlendikten sonra elinde dedektörle sahilde ziynet eşyası ve bozuk para aramaya başladı. Turistin, kumların arasındaki ziynet eşyası arama çalışmasını çevredeki vatandaşlar da şaşkınlıkla izledi. Turisti fark eden plaj işletmecisi Recep Erdoğan, elinde dedektörle gördüğü turistin yanına gelerek aramasına yardımcı oldu. Kilometrelerce uzaktan Alanya'ya tatile gelen ve yanına tatil eşyalarının yanı sıra define arama dedektörünü de getiren turist umduğunu bulamazken birkaç bozuk Türk Lirası ile plajdan ayrılmak durumunda kaldı.

Türk define avcıları çekildi, Rus turist elinde dedektörle sahile koştu

Türk define avcıları çekildi, Rus turist elinde dedektörle sahile koştu

Türk define avcıları çekildi, Rus turist elinde dedektörle sahile koştu

Türk define avcıları çekildi, Rus turist elinde dedektörle sahile koştu

Türk define avcıları çekildi, Rus turist elinde dedektörle sahile koştu

Türk define avcıları çekildi, Rus turist elinde dedektörle sahile koştu

Türk define avcıları çekildi, Rus turist elinde dedektörle sahile koştu

Türk define avcıları çekildi, Rus turist elinde dedektörle sahile koştu

Türk define avcıları çekildi, Rus turist elinde dedektörle sahile koştu

Türk define avcıları çekildi, Rus turist elinde dedektörle sahile koştu

Türk define avcıları çekildi, Rus turist elinde dedektörle sahile koştu
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Haber: Türk define avcıları çekildi, Rus turist elinde dedektörle sahile koştu - Haberler
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